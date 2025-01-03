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У Бельгії хочуть заборонити феєрверки через численні інциденти у новорічну ніч

19:30, 3 січня 2025
Мери Фландрії підтримують заборону феєрверків на національному та європейському рівнях.
У Бельгії хочуть заборонити феєрверки через численні інциденти у новорічну ніч
Фото: Politico
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Після низки інцидентів, пов’язаних із використанням феєрверків у новорічну ніч, у Бельгії активізувалися обговорення щодо їхньої заборони для приватного використання. Пропозиції стосуються як національної, так і загальноєвропейської заборони, повідомляє Politico.

Фламандські мери наполягають на введенні європейського ембарго на продаж піротехніки. Водночас зоозахисники вважають, що першочергово необхідно запровадити заборону на національному рівні.

За даними Асоціації фламандських міст та муніципалітетів (VVSG), чотири з п’яти мерів підтримують ідею загальнонаціональної заборони.

«Ми бачимо з року в рік, що є жертви, що люди отримують поранення ніг і рук. Ми також бачимо, що деякі люди використовують феєрверки для нападу на працівників екстрених служб і поліцейських. Ситуація значно загострилася», — заявила Наталі Дебаст, прессекретар правозахисної групи, у коментарі Politico.

Попри заборону на продаж і використання піротехніки у Брюсселі, в новорічну ніч у центрі міста запустили кілька сигнальних ракет і петард. Поліція зафіксувала понад 1700 інцидентів у столиці, унаслідок яких було заарештовано 159 осіб.

Директор організації з захисту прав тварин GAIA Енн де Греф наголосила на негативних наслідках для тварин: «Коли ми чуємо, що Європа повинна з чимось боротися, це, як правило, є виправданням для політиків, щоб нічого не робити у власній державі-члені. Я сподіваюся, що Бельгія нарешті заборонить феєрверки, тому що в новорічну ніч знову були жертви серед тварин. Вбили собаку, у корови стався серцевий напад, вбили коней, так що досить вже».

У VVSG наголошують, що заборона має поширюватися на всі країни ЄС, щоб уникнути можливості купувати феєрверки в сусідніх державах. Водночас зоозахисники закликають Бельгію не чекати дій від Європи й діяти самостійно.

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