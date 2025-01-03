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Фізособи можуть подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року

22:00, 3 січня 2025
Засвідчити свої витрати, аби повернути частину коштів за 2024 рік можна лише до кінця 2025 року.
Фізособи можуть подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року
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Починаючи з 1 січня 2025 року фізичні особи мають можливість отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2024 році. Про це нагадує Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Для цього до 31 грудня 2025 року включно необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто, засвідчити свої витрати, аби повернути частину коштів за 2024 рік можна лише до кінця 2025 року.

Право на податкову знижку визначено статтею 166 Податкового кодексу України.

До податкової знижки можна включити такі витрати:

  • частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі за договором довгострокового страхування;
  • суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;
  • суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини;
  • суми коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу;
  • суми витрат у вигляді орендної плати (для внутрішньо переміщених осіб);
  • суми витрат на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;
  • суми витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги".

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