Физлица могут подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года

Начиная с 1 января 2025 г. физические лица имеют возможность получить налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2024 году. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Запорожской области.
Для этого до 31 декабря 2025 включительно необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.
Право на получение налоговой скидки не переносится на следующий год. То есть засвидетельствовать свои расходы, чтобы вернуть часть средств за 2024 год можно только до конца 2025 года.
Право на налоговую скидку определено статьей 166 Налогового кодекса Украины.
В налоговую скидку можно включить следующие расходы:
Для получения налоговой скидки налогоплательщик представляет декларацию в контролирующий орган, в котором состоит на учете.
Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено Кодексом, одним из следующих способов:
а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;
б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 г. № 851-IV "Об электронных документах и электронном документообороте" и от 05 октября 2017 г. № 2155-VIII "Об электронных доверительных услугах".
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