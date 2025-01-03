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Физлица могут подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года

22:00, 3 января 2025
Засвидетельствовать свои расходы, чтобы вернуть часть средств за 2024 год, можно только до конца 2025 года.
Физлица могут подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года
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Начиная с 1 января 2025 г. физические лица имеют возможность получить налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2024 году. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Запорожской области.

Для этого до 31 декабря 2025 включительно необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

Право на получение налоговой скидки не переносится на следующий год. То есть засвидетельствовать свои расходы, чтобы вернуть часть средств за 2024 год можно только до конца 2025 года.

Право на налоговую скидку определено статьей 166 Налогового кодекса Украины.

В налоговую скидку можно включить следующие расходы:

  • часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;
  • пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • суммы средств, уплаченных в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости обучения;
  • страховые платежи по договору долгосрочного страхования;
  • суммы затрат на оплату вспомогательных репродуктивных технологий;
  • суммы расходов на оплату стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;
  • суммы средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства;
  • суммы расходов в виде арендной платы (для внутренне перемещенных лиц);
  • суммы затрат на лечение острой респираторной болезни COVID-19;
  • суммы расходов на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія Сіті.

Для получения налоговой скидки налогоплательщик представляет декларацию в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено Кодексом, одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 г. № 851-IV "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" и от 05 октября 2017 г. № 2155-VIII "Об электронных доверительных услугах".

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