В Бельгии хотят запретить фейерверки из-за многочисленных инцидентов в новогоднюю ночь

Мэры Фландрии поддерживают запрет фейерверков на национальном и европейском уровнях.

Фото: Politico

После ряда инцидентов, связанных с использованием фейерверков в новогоднюю ночь, в Бельгии активизировались обсуждения по их запрету для частного использования. Предложения касаются как национального, так и общеевропейского запрета, сообщает Politico.

Фламандские мэры настаивают на введении европейского эмбарго на продажу пиротехники. В то же время зоозащитники считают, что в первую очередь необходимо ввести запрет на национальном уровне.

По данным Ассоциации фламандских городов и муниципалитетов (VVSG), четыре из пяти мэров поддерживают идею общенационального запрета.

«Мы видим из года в год, что есть жертвы, что люди получают ранения ног и рук. Мы также видим, что некоторые люди используют фейерверки для нападения на работников экстренных служб и полицейских. Ситуация значительно обострилась», - заявила Натали Дебаст, пресс-секретарь правозащитной группы, в комментарии Politico.

Несмотря на запрет на продажу и использование пиротехники в Брюсселе, в новогоднюю ночь в центре города запустили несколько сигнальных ракет и петард. Полиция зафиксировала более 1700 инцидентов в столице, в результате которых были арестованы 159 человек.

Директор организации по защите прав животных GAIA Энн де Греф отметила негативные последствия для животных: «Когда мы слышим, что Европа должна с чем-то бороться, это, как правило, является оправданием для политиков, чтобы ничего не делать в собственном государстве-члене. Я надеюсь, что Бельгия наконец запретит фейерверки, потому что в новогоднюю ночь снова были жертвы среди животных. Убили собаку, у коровы случился сердечный приступ, убили лошадей, так что хватит уже».

В VVSG отмечают, что запрет должен распространяться на все страны ЕС, чтобы избежать возможности покупать фейерверки в соседних государствах. В то же время зоозащитники призывают Бельгию не ждать действий от Европы и действовать самостоятельно.

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