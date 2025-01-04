На Киевщине в Боярке убили собаку на детской площадке – полиция разыскивает свидетелей

Инцидент произошел 28 декабря.

Иллюстративное изображение: Pet Resort

В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животным в Боярке. Правоохранители обнаружили информацию об инциденте в интернете, однако никаких сообщений не поступало.

Как пишет hromadske, на детской площадке убили бездомную собаку. Об этом сообщили местной в группе в Facebook.

Из сообщения следует, что светло-рыжую собачку, по имени Бен, убили еще вечером 28 декабря.

«Он был местным любимцем. Судя по всему, это было спланированное убийство. Его привязали к детской карусели (осталась даже окровавленная веревка), задушили и сломали лапы», — утверждает пользователька.

В то время на детской площадке никого не было. По ее словам, находившиеся на стадионе дети услышали крики и побежали на площадку, но кроме животного, там уже никого не было. В тот же день собачку похоронил местный.

Правоохранители Фастовского управления полиции призывают свидетелей или тех, кто что-то знает, обращаться за номером (093) 303 49 86 или на спецлинию 102 или в отделение.

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