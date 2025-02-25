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В Ивано-Франковской области женщина самостоятельно лечила дочь от коронавируса, в результате чего ребенок умер

20:22, 25 февраля 2025
Суд признал мать виновной в смерти 16-месячного ребенка Covid-19.
В Ивано-Франковской области женщина самостоятельно лечила дочь от коронавируса, в результате чего ребенок умер
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В Прикарпатье женщина решила самостоятельно лечить 16-месячную дочь от коронавируса, в результате чего ребенок умер. Приговор по делу №349/2211/24 вынес Рогатинский райсуд Ивано-Франковской области.

Как указывается в материалах дела, трагедия произошла в марте 2024 года.

Отмечается, что 39-летняя женщина имеет на содержании четырех несовершеннолетних детей, не была ранее судима, не привлекалась к уголовной ответственности и не употребляет спиртные напитки.

Да, в начале весны мать отпустила ребенка с несовершеннолетней дочерью гостить к родственникам. Однако в дороге девочка простудилась. Со временем состояние ее здоровья существенно ухудшилось. У ребенка повысилась температура, появились кашель, рвота и диарея.

Несмотря на состояние ребенка и рекомендации медицинских работников по госпитализации, женщина отказалась, потому что «не могла предсказать последствия», и самостоятельно лечила дочь дома.

Девочка с рождения имела заболевание (белково-энергетическую недостаточность и анемию), поэтому нуждалась в стационарном лечении.

Уже 12 марта ребенок скончался от коронавируса. Течение Covid-19 осложнило всеобщую интоксикацию организма.

На суде женщина искренне раскаялась, признала свою вину. Также просила строго ее не наказывать, поскольку после смерти ребенка она изменила поведение, имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемым, суд признал: искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного, признание вины.

Действия обвиняемой квалифицировали по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение родительских обязанностей).

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины обвиняемую освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытанием с испытательным сроком на 1 год. На приговор можно подать апелляционную жалобу.

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