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В НАПК объяснили, как в декларации правильно заполнить разделы о членах семьи, недвижимость и денежные активы

16:17, 25 февраля 2025
В НАПК также разъяснили, какие денежные активы подлежат декларированию.
В НАПК объяснили, как в декларации правильно заполнить разделы о членах семьи, недвижимость и денежные активы
Фото: ukrinform.com
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Национальное агентство по предотвращению коррупции ответило на самые популярные вопросы декларирования, среди которых:

- как правильно заполнить разделы о членах семьи, недвижимость или денежные активы

- какие суммы подлежат декларированию, а какие нет.

Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Членами сім’ї декларанта є:

- чоловік/дружина, діти до 18 років — незалежно від спільного проживання;

- особи, які спільно проживали принаймні 30 днів до кінця звітного періоду, або сумарно понад 183 дні протягом попереднього року, та одночасно були пов’язані спільним побутом і взаємними правами/обов’язками (навіть без шлюбу).

Інші особи членами сім’ї не вважаються.

Як правильно відобразити користування майном, якщо об’єкт належить третій особі?

В декларації необхідно вказати не лише користувачів майна, а і повний перелік його власників.

Наприклад, якщо квартира знаходиться в оренді, в пункті «Тип права» потрібно обрати «Оренда» та зазначити, хто саме орендує майно, а також вказати усіх власників цього майна, обираючи між позначками «Власність», «Спільна часткова власність» та «Спільна сумісна власність».

Якщо одна із часток квартири належить декларанту або члену його сім’ї належить – необхідно також вказати власників усіх інших часток. Додати кожну особу в один об’єкт можна за допомогою кнопки «Додати». Після того, як усі наявні права користування стосовно усіх пов’язаних осіб будуть додані, варто натиснути кнопку «Зберегти об’єкт». Детальні інструкції для заповнення розділу “Об’єкти нерухомості” у Базі знань НАЗК за посиланням.

Інформацію про об’єкти нерухомості та право власності на них можна перевірити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як та за яких умов декларувати грошові активи?

У розділі “Грошові активи” необхідно задекларувати інформацію про наявні станом на останній день звітного періоду у декларанта або членів його сім’ї грошові активи, зокрема готівку, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у банківських металах.

Відомості про грошові активи в іноземній валюті зазначаються у відповідній валюті та не перераховуються в гривню.

У НАЗК зазначили, що не потрібно декларувати грошові активи, сукупна вартість яких станом на кінець звітного періоду не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Враховуйте сукупну вартість грошових активів окремо декларанта та окремо кожного члена сім’ї. Наприклад, якщо заощадження суб’єкта декларування станом на кінець звітного періоду становлять 500 тис. грн, а у кожного члена сім’ї є по 20 тис. грн, в цьому розділі варто декларувати лише грошові активи суб’єкта декларування - 500 тис. грн.

Розділи 11 «Доходи, у тому числі подарунки», 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи» мають різні об’єкти декларування.

Наприклад, якщо ви щомісяця отримуєте зарплату на банківську картку, інформацію про ці доходи варто задекларувати у розділі 11, інформацію про ваш банк – у розділі 12.1, а інформацію у розділі “Грошові активи” варто вказувати виключно у разі, якщо станом на останній день звітного періоду загальна сума всіх ваших активів (накопичення з зарплати, пенсії, аліментів тощо) перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Также в НАПК объяснили, как воспользоваться функцией частичного автозаполнения черновика декларации.

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