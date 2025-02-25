В 2025 году точно не будет окончания войны, — секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

По его словам, возможно замораживание или временное прекращение боевых действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что война не закончится в 2025 году. Таким мнением он поделился в эфире Новини.Live

По его словам, возможно замораживание или временное прекращение боевых действий.

«Есть такие мнения или прогнозы, что война может остановиться или может быть какое-то перемирие. В свете происходящего оно может быть. Будет ли это конец войны? Точно нет», — указал нардеп.

«Может быть любое прекращение огня, но точно оно будет ненадолго. И мы должны понимать, что без реальных гарантий Россия никогда не остановится, потому что она не достигла даже минимальных целей, которые она поставила для себя», — добавил Костенко.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о завершении войны за считанные недели.