В 2025 году точно не будет окончания войны, — секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что война не закончится в 2025 году. Таким мнением он поделился в эфире Новини.Live
По его словам, возможно замораживание или временное прекращение боевых действий.
«Есть такие мнения или прогнозы, что война может остановиться или может быть какое-то перемирие. В свете происходящего оно может быть. Будет ли это конец войны? Точно нет», — указал нардеп.
«Может быть любое прекращение огня, но точно оно будет ненадолго. И мы должны понимать, что без реальных гарантий Россия никогда не остановится, потому что она не достигла даже минимальных целей, которые она поставила для себя», — добавил Костенко.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о завершении войны за считанные недели.
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