Госрегистраторов повторно подключат к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля

Повторное подключение государственных регистраторов к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля будет происходить по их обращениям в ГП НАИС.

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Нотариальная палата Украины сообщила, что государственных регистраторов повторно подключат к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

Отмечается, что указом Министерство юстиции Украины от 20.02.2025 № 483/5 «Некоторые вопросы использования средств дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля» установлено:

1) средства дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля, к которым были подключены государственные регистраторы прав на недвижимое имущество, государственные регистраторы юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований по состоянию на 19 декабря 2024 года, прекращают действие через 1 месяц со дня вступления в силу настоящего приказа;

2) через 1 месяц со дня вступления в силу настоящего приказа регистрационные действия в ГРРП, ЕГР проводятся государственными регистраторами при условии их повторного подключения к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

ГП НАИС должно обеспечить:

– повторное подключение государственных регистраторов к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля – по их обращениям;

– через один месяц со дня вступления в силу настоящего приказа прекратить действие средств дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля, к которым были подключены государственные регистраторы по состоянию на 19 декабря 2024 года, действие которых не было прекращено при повторном подключении государственных регистраторов к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля по их обращениям.

Приказ вступит в силу со дня, следующего за днем ​​официального опубликования.

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