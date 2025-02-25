Держреєстраторів повторно підключать до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля

Повторне підключення державних реєстраторів до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля буде відбуватися за їх зверненнями до ДП НАІС.

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Нотаріальна палата України повідомила, що державних реєстраторів повторно підключать до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

Зазначається, що наказом Міністерство юстиції України від 20.02.2025 № 483/5 «Деякі питання використання засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля» встановлено:

1) засоби додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля, до яких були підключені державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 19 грудня 2024 року, припиняють дію через 1 місяць з дня набрання чинності цим наказом;

2) через 1 місяць з дня набрання чинності цим наказом реєстраційні дії у ДРРП, ЄДР проводяться державними реєстраторами за умови повторного підключення їх до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

ДП НАІС повинно забезпечити:

– повторне підключення державних реєстраторів до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля – за їх зверненнями;

– через один місяць з дня набрання чинності цим наказом припинити дію засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля, до яких були підключені державні реєстратори станом на 19 грудня 2024 року, дію яких не було припинено під час повторного підключення державних реєстраторів до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля за їх зверненнями.

Наказ набере чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування.

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