Польща готує 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 мільйонів євро

Владислав Косіняк-Камиш анонсував новий пакет військової допомоги для України, навчання українських солдатів продовжується.

Фото: bin.ua

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Польща продовжує надавати масштабну підтримку Україні. Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готує 46-й пакет військової допомоги для України вартістю понад 200 мільйонів євро. Про це він повідомив у вівторок, 25 лютого, під час відкриття конференції в Сенаті, присвяченої третій річниці повномасштабної агресії Росії проти України, пише Interia.

«Сорок шостий внесок – і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би про це заявити», – зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр оборони наголосив, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема шляхом підготовки українських військових. «Ми будемо навчати українських військових, і цю місію ми виконали. З 80-90 тисяч солдатів, яких готують країни ЄС, Польща підготувала близько третини – 28 тисяч солдатів. Ми готові навчати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері», – підкреслив він.

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща з самого початку війни була лідером у військовій допомозі Києву. «Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. І ні в кого не було сумнівів, що техніку треба віддати. Коли дехто думав, що давати, дивився на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми передали все, що могли», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що, враховуючи рівень ВВП та економічні можливості Польщі, країна знаходиться серед світових лідерів за обсягами гуманітарної та військової допомоги Україні.

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