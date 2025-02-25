Польша готовит 46-й пакет помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро

Владислав Косиняк-Камыш анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, обучение украинских солдат продолжается.

Фото: bin.ua

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Польша продолжает оказывать масштабную поддержку Украине. Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готовит 46-й пакет военной помощи для Украины стоимостью более 200 миллионов евро. Об этом он сообщил во вторник, 25 февраля, во время открытия конференции в Сенате, посвященной третьей годовщине полномасштабной агрессии России против Украины, пишет Interia.

«Сорок шестой вклад - и мы будем продолжать помогать, я хотел бы об этом заявить», - отметил Косиняк-Камыш.

Министр обороны подчеркнул, что Польша будет продолжать поддерживать Украину, в частности путем подготовки украинских военных. «Мы будем обучать украинских военных, и эту миссию мы выполнили. Из 80-90 тысяч солдат, которых готовят страны ЕС, Польша подготовила около трети - 28 тысяч солдат. Мы готовы обучать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере», - подчеркнул он.

Косиняк-Камыш напомнил, что Польша с самого начала войны была лидером в военной помощи Киеву. «Я помню те заседания Совета национальной безопасности, я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. И ни у кого не было сомнений, что технику надо отдать.

Когда некоторые думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы. Мы передали все, что могли», - отметил министр.

Он подчеркнул, что, учитывая уровень ВВП и экономические возможности Польши, страна находится среди мировых лидеров по объемам гуманитарной и военной помощи Украине.

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