Кир Стармер объявил о сокращении бюджета на внешнюю помощь Великобритании

Иностранная помощь Великобритании будет сокращена для увеличения расходов на оборону – Кир Стармер.

Источник фото: SkyNews

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего выступления в британском парламенте 25 февраля заявил, что бюджет внешней помощи будет сокращен, чтобы профинансировать рост расходов на оборону.

Он заявил, что бюджет на иностранную помощь упадет с 0,5% валового национального дохода в текущем году до 0,3% в 2027 году.

«Я хочу объяснить Палате представителей, что это не то объявление, которое я рад сделать», – отметил он.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться к этому, и восстановить потенциал для развития, но в такие моменты защита и безопасность британского народа всегда должны быть на первом месте», - подчеркнул Стармер.

В то же время, премьер-министр подтвердил намерения правительства Великобритании увеличить расходы на оборону по меньшей мере до 2,5% ВВП к 2027 году – на три года раньше, чем планировалось – в то время как он готовится к визиту в Вашингтон, который, вероятно, будет дипломатически насыщенным.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплате экспертам.

Реципиентами помощи выступили Высший совет правосудия в лице председателя ВСП Григория Усика и Высшая квалификационная комиссия судей в лице на то время председателя ВККС Романа Игнатова.

Автор: Наталя Мамченко

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