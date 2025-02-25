В Киеве мужчина заявил об убийстве, чтобы проверить на скорость полицейских

Теперь он оплатит штраф в размере 3400 гривен.

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В Соломенском районе столицы мужчина сообщил об убийстве, чтобы проверить, как быстро приедут спецслужбы. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, информация не подтвердилась, а когда полицейские пообщались с заявителем, то уже выяснили, что мужчина придумал инцидент, чтобы проверить, скоро ли на его вызов приедет полиция.

Таким образом, гражданину разъяснили, что за заведомо ложный вызов спецслужб предусмотрена административная ответственность. Мужчина получил постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов полиции) КУоАП. Теперь он оплатит штраф в размере 3 400 гривен.

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