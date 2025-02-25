У Києві чоловік заявив про вбивство, щоб перевірити на швидкість поліцейських

Тепер він сплатить штраф у розмірі 3400 гривень.

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У Солом'янському районі столиці чоловік повідомив про вбивство, щоб перевірити, як швидко приїдуть спецслужби. Про це повідомили у патрульній поліції.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то інформація не підтвердилася, а коли поліцейські поспілкувалися із заявником, то уже з'ясували, що чоловік вигадав подію, щоб перевірити, чи швидко на його виклик приїде поліція.

Таким чином, громадянинові роз'яснили, що за завідомо неправдивий виклик спецслужб передбачена адміністративна відповідальність. Чоловік отримав постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик поліції) КУпАП. Тепер він сплатить штраф у розмірі 3 400 гривень.

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