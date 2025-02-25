На полігоні у Словаччині стався вибух під час тестування гаубиць для України

В результаті вибуху гаубиці Zuzana 2 двоє техніків отримали поранення.

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У Словаччині на полігоні Загір’я під час випробувальних стрільб сталася серйозна подія: вибух, який стався на одній з нових гаубиць Zuzana 2, що виготовляються для України. Інцидент призвів до поранень двох техніків.

Про це повідомляють словацькі медіа, зокрема Dennik N та Noviny.sk, із посиланням на джерела. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив, що вибух стався під час випробувань, однак причини залишаються невідомими. Поліція вже почала розслідування.

Міністр зазначив, що серед можливих причин вибуху можуть бути несправності порохових зарядів, боєприпасів або самої системи озброєння. Також він не виключив іноземне втручання, хоча вважає це малоймовірним. За його словами, боєприпас не вибухав, що запобігло серйознішим наслідкам.

Під час інциденту постраждали двоє техніків: один отримав легкі поранення, а інший — серйозніші. Однак обидва перебувають при тямі та в стабільному стані. Один з постраждалих, 55-річний чоловік, отримав травми поперекового відділу хребта та грудної клітки. Після надання медичної допомоги він був доставлений до лікарні.

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