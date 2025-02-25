Практика судов
  1. В мире

На полигоне в Словакии произошел взрыв во время тестирования гаубиц для Украины

20:31, 25 февраля 2025
В результате взрыва гаубицы Zuzana 2 двое техников получили ранения.
На полигоне в Словакии произошел взрыв во время тестирования гаубиц для Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Словакии на полигоне Загорье во время испытательных стрельб произошло серьезное происшествие: взрыв, который произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, изготавливаемых для Украины. Инцидент привел к ранениям двух техников.

Об этом сообщают словацкие медиа, в частности Dennik N и Noviny.sk, со ссылкой на источники. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытаний, однако причины остаются неизвестными. Полиция уже начала расследование.

Министр отметил, что среди возможных причин взрыва могут быть неисправности пороховых зарядов, боеприпасов или самой системы вооружения. Также он не исключил иностранное вмешательство, хотя считает это маловероятным. По его словам, боеприпас не взорвался, что предотвратило более серьезные последствия.

Во время инцидента пострадали двое техников: один получил легкие ранения, а другой - более серьезные. Однако оба находятся в сознании и в стабильном состоянии. Один из пострадавших, 55-летний мужчина, получил травмы поясничного отдела позвоночника и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил доплаты за исполнение обязанностей мобилизованных работников в прокуратуре, судах и Национальной школе судей

Очевидно, речь идет о работниках аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, Исследовательской службы Верховной Рады, Национальной школе судей Украины, Тренингового центра прокуроров, Высшей школы публичного управления.

Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года

Отсрочки от призыва, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики или средствами Портала Дия и срок действия которых не истек, действуют до 31 марта.

Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов – Politico

Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией российских активов на сумму 200 млрд евро для поддержки Украины они напугают международных инвесторов.

Кир Стармер объявил о сокращении бюджета на внешнюю помощь Великобритании

Иностранная помощь Великобритании будет сокращена для увеличения расходов на оборону – Кир Стармер.

Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

Цель создания двух новых судов, кроме того, что это необходимо международным партнерам, не объяснялась.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду