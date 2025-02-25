На полигоне в Словакии произошел взрыв во время тестирования гаубиц для Украины

В результате взрыва гаубицы Zuzana 2 двое техников получили ранения.

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В Словакии на полигоне Загорье во время испытательных стрельб произошло серьезное происшествие: взрыв, который произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, изготавливаемых для Украины. Инцидент привел к ранениям двух техников.

Об этом сообщают словацкие медиа, в частности Dennik N и Noviny.sk, со ссылкой на источники. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытаний, однако причины остаются неизвестными. Полиция уже начала расследование.

Министр отметил, что среди возможных причин взрыва могут быть неисправности пороховых зарядов, боеприпасов или самой системы вооружения. Также он не исключил иностранное вмешательство, хотя считает это маловероятным. По его словам, боеприпас не взорвался, что предотвратило более серьезные последствия.

Во время инцидента пострадали двое техников: один получил легкие ранения, а другой - более серьезные. Однако оба находятся в сознании и в стабильном состоянии. Один из пострадавших, 55-летний мужчина, получил травмы поясничного отдела позвоночника и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.

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