Будущий канцлер Германии Мерц хочет создать фонд на €200 млрд для поддержки армии и Украины

В Германии начали обсуждение создания спецфонда на 200 млрд евро.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с представителями социал-демократической партии по утверждению специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стороны обсуждают способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии, чтобы высвободить ресурсы для армии. Сейчас рассматривается вариант с голосованием парламента за новый пакет, который будет вдвое больше одобренного три года назад.

Одной из идей является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине, говорят собеседники агентства. Другие варианты – расширить существующий фонд в размере 100 миллиардов евро или адаптировать так называемый долговой тормоз, чтобы он позволял дополнительные расходы на оборону.

Кроме того, Фридрих Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль планируют провести телефонный разговор во вторник, чтобы обсудить поддержку Украины и оборонные расходы, и оба надеются прояснить как можно больше деталей в ближайшие дни, говорят источники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.