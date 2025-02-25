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Киев планирует направить около 400 млн грн на замену аварийных тепловых сетей

22:18, 25 февраля 2025
В КГГА убеждены, что модернизация объектов и замена отдельных участков поможет постепенно снизить уровень аварийности.
Киев планирует направить около 400 млн грн на замену аварийных тепловых сетей
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На замену наиболее аварийных и изношенных участков тепловых сетей Киев планирует направить в 2025 году более 400 млн грн. В КГГА убеждены, что это поможет постепенно снизить уровень аварийности, особенно на сетях большого диаметра.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, речь идет о модернизации объектов и замене отдельных наиболее изношенных участков.

«К сожалению, в условиях войны мы не можем осуществлять эти работы в больших объемах, однако даже такие темпы реконструкции и замены позволят постепенно снижать уровень аварийности. Кроме того, это способствует укреплению энергосистемы в целом», – убежден он.

Напомним, что 24 февраля в Киеве два микрорайона остались без отопления из-за повреждения теплосети.

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Киев КГГА

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