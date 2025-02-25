В Нафтогазе ответили, почему оплата произведена, но в платежке появляется долг

Бывает так, что оплата произведена, а в платежке появляется долг – почему.

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Как указывают в газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины», бывает так, что оплата произведена, а в платежке появляется долг.

Одна из причин – простая ошибка в уникальном личном счете, который имеет каждый клиент ГК «Нафтогаз Украины». Чтобы избежать этого, советуют сверить все данные перед оплатой.

Что нужно сделать потребителям:

Убедитесь, что личный счет указан правильно.

Сверьте номер личного счета с предыдущими платежами за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если вы платите через кассу или терминал, перепроверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут корректный номер счета.

«Если цифры введены с ошибкой или они вообще не указаны, это может привести к задержке зачисления средств или даже их попаданию на другой счет. Исправление таких ситуаций требует времени, а иногда дополнительных обращений в службу поддержки или банка», - пояснили в компании.

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