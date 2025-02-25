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У Нафтогазі відповіли, чому оплата зроблена, але у платіжці з’являється борг

22:36, 25 лютого 2025
Буває так, що оплата зроблена, а в платіжці з’являється борг – чому.
У Нафтогазі відповіли, чому оплата зроблена, але у платіжці з’являється борг
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Як вказують у газопостачальній компанії «Нафтогаз України», буває так, що оплата зроблена, а в платіжці з’являється борг.

Одна з причин, проста помилка в унікальному особовому рахунку, який має кожен клієнт ГК «Нафтогаз України». Щоб уникнути цього, радять звірити всі дані перед сплатою.

 Що потрібно зробити споживачам:

  • Переконайтеся, що особовий рахунок вказано правильно.
  • Звірте номер особового рахунку з попередніми платіжками за газ, якщо раніше оплата проходила коректно.
  • Якщо сплачуєте через касу або термінал, ще раз перевірте всі реквізити перед підтвердженням.
  • Використовуйте офіційні банківські сервіси – вони автоматично підтягнуть ваш коректний номер рахунку.

«Якщо цифри введено з помилкою або вони взагалі не вказані, це може призвести до затримки зарахування коштів або навіть їх потрапляння на інший рахунок. Виправлення таких ситуацій потребує часу, а інколи – додаткових звернень до служби підтримки чи банку», - пояснили у компанії.

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ЖКП газ

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