У Запорізькій області відкрили п'яту підземну школу – фото

Школа стала п’ятим безпечним освітнім простором у регіоні, в якому розпочнеться офлайн-навчання.

Джерело фото: zoda.gov.ua

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В селі Петрополь Запорізької області 25 лютого відкрили підземну школа. Про це повідомила Запорізька ОВА.

Вказується, що «підземна» школа в Петрополі стала п’ятим безпечним освітнім простором у регіоні, в якому розпочнеться офлайн-навчання.

Зазначається, що в закладі створено комфортні й безпечні умови для очного навчання. Тут є можливості для інтерактивного навчання, інклюзивний простір.

Джерело фото: zoda.gov.ua

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