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У Києві судили чоловіка, який крав акумулятори з електросамокатів

20:40, 25 лютого 2025
П’ять крадіжок і три роки умовно – вирок чоловіку за викрадення акумуляторів.
У Києві судили чоловіка, який крав акумулятори з електросамокатів
Фото: itc.ua
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У Києві чоловік, який вчинив низку крадіжок літій-іонних акумуляторів з електричних самокатів, отримав покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, які були замінені на три роки іспитового терміну. Судовий вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

За даними Шевченківського районного суду Києва у справі № 761/31404/24, обвинувачуваний, прогулюючись вулицею, натрапив на електросамокат марки «Bolt». Він вирішив викрасти один з компонентів – літій-іонний акумулятор. Перемістивши самокат на узбіччя, чоловік за допомогою викрутки зняв панель і викрав акумулятор, завдавши компанії збитків на суму 4 600 грн. Під час розслідування стало відомо, що це не перший випадок подібного правопорушення: чоловік здійснив не менше п'яти таких крадіжок.

Суд врахував пом'якшуючі обставини, зокрема щире каяття обвинуваченого, і призначив йому покарання у вигляді трирічного іспитового терміну. Обтяжуючих обставин не виявлено. Вирок зберігається в Єдиному державному реєстрі судових справ.

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суд Київ крадіжка

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