В Киеве судили мужчину, который воровал аккумуляторы с электросамокатов

Пять краж и три года условно – приговор мужчине за похищение аккумуляторов.

Фото: itc.ua

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В Киеве мужчина, который совершил ряд краж литий-ионных аккумуляторов с электрических самокатов, получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые были заменены на три года испытательного срока. Судебный приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

По данным Шевченковского районного суда Киева по делу № 761/31404/24, обвиняемый, прогуливаясь по улице, наткнулся на электросамокат марки «Bolt». Он решил похитить один из компонентов - литий-ионный аккумулятор. Переместив самокат на обочину, мужчина с помощью отвертки снял панель и похитил аккумулятор, нанеся компании ущерб на сумму 4 600 грн. В ходе расследования стало известно, что это не первый случай подобного правонарушения: мужчина совершил не менее пяти таких краж.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние обвиняемого, и назначил ему наказание в виде трехлетнего испытательного срока. Отягчающих обстоятельств не выявлено. Приговор хранится в Едином государственном реестре судебных дел.

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