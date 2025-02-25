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Макрон попросил Трампа не начинать торговую войну против Европы, потому что так ЕС не увеличит расходы на оборону

15:01, 25 февраля 2025
Президент Франции подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они столкнутся с торговой войной.
Макрон попросил Трампа не начинать торговую войну против Европы, потому что так ЕС не увеличит расходы на оборону
Источник фото: Reuters
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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента США Дональда Трампа не начинать торговую войну с Европой, иначе перед ЕС встанет вопрос, как увеличивала расходы на безопасность и оборону. В интервью Fox News Макрон выразил надежду, что во время встречи в Белом доме смог убедить президента США сосредоточиться на Китае.

«Я сказал ему: "Оставьте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Для вас очень важно, чтобы вы не вводили новые пошлины". Надеюсь, я убедил его», – сказал Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они также столкнутся с торговой войной.

«Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?», - добавил Макрон.

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США Дональд Трамп Франция Эмманюэль Макрон

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