Макрон попросил Трампа не начинать торговую войну против Европы, потому что так ЕС не увеличит расходы на оборону

Президент Франции подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они столкнутся с торговой войной.

Источник фото: Reuters

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента США Дональда Трампа не начинать торговую войну с Европой, иначе перед ЕС встанет вопрос, как увеличивала расходы на безопасность и оборону. В интервью Fox News Макрон выразил надежду, что во время встречи в Белом доме смог убедить президента США сосредоточиться на Китае.

«Я сказал ему: "Оставьте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Для вас очень важно, чтобы вы не вводили новые пошлины". Надеюсь, я убедил его», – сказал Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они также столкнутся с торговой войной.

«Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?», - добавил Макрон.

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