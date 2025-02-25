Макрон попросив Трампа не починати торговельну війну проти Європи, бо так ЄС не збільшить витрати на оборону

Президент Франції наголосив, що європейські країни не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагають США, якщо вони зіткнуться з торговельною війною.

Джерело фото: Reuters

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Президент Франції Еммануель Макрон попросив президента США Дональда Трампа не починати торговельну війну з Європою, інакше перед ЄС постане питання, як збільшувала витрати на безпеку і оборону. В інтерв'ю Fox News Макрон висловив сподівання, що під час зустрічі в Білому домі зміг переконати президента США зосередитися на Китаї.

«Я сказав йому: "Облиште, ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Для вас дуже важливо щоб ви не запроваджували нові мита". Сподіваюся, я переконав його», — сказав Макрон.

Президент Франції також наголосив, що європейські країни не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагають США, якщо вони також зіткнуться з торговельною війною.

«Як ви хочете, щоб ми збільшили витрати на безпеку і оборону, якщо ми перебуваємо у стані торговельної війні?», — додав Макрон.

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