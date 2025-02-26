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На Одещині ліквідували нелегальний маршрут втечі до Молдови за $10 тисяч

09:32, 26 лютого 2025
На Одещині викрито канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.
На Одещині ліквідували нелегальний маршрут втечі до Молдови за $10 тисяч
Фото: dpsu.gov.ua
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На Одещині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Співробітники внутрішньої безпеки ГВЗВВБ «Південь», оперативно-розшукового відділу Подільського прикордонного загону та поліцейські задокументували діяльність злочинної групи, яка займалася нелегальним вивезенням чоловіків за кордон.

Організатором схеми виявився 24-річний громадянин України, який мешкає у придністровському регіоні Молдови. Він вербував клієнтів через інтернет-месенджери та координував процес із залученням пособників в Україні. Вартість послуг сягала від 6 до 10 тисяч доларів США з особи. До цієї суми входили інструктаж, транспортування, тимчасове проживання та доставка до кордону.

Нещодавно правоохоронці затримали 28-річну пособницю, яка супроводжувала двох ухилянтів, а також 32-річного «провідника», що давав вказівки щодо перетину кордону. Затримання відбулося неподалік одного з сіл Роздільнянського району. Крім того, в Одесі та інших населених пунктах було затримано ще кілька учасників схеми.

Загалом у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон») затримано сімох осіб. Тривають слідчі дії.

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Одеса Молдова прикордонники кордон

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