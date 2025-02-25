Практика судів
  1. У світі

Марко Рубіо прокоментував слова Дональда Трампа про завершення війни за «лічені тижні»

15:19, 25 лютого 2025
Рубіо про мирні переговори: «Не можна зупинити війну, якщо сторони не згодні».
Марко Рубіо прокоментував слова Дональда Трампа про завершення війни за «лічені тижні»
Фото: PAP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що війна Росії проти України може завершитись за «лічені тижні». Про це він розповів у інтерв'ю Breitbart News.

Рубіо підкреслив, що всі повинні бути «щасливі», що Трамп є «президентом миру», і згадав зустріч з російськими представниками в Саудівській Аравії. «Ми зустрічалися з ними минулого тижня, і основним питанням цієї зустрічі було: «Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?»… Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов», – сказав він.

Держсекретар зазначив, що деталі цих умов на зустрічі не обговорювалися. Наступним кроком він назвав проведення ще однієї зустрічі з росіянами, щоб з'ясувати, що необхідно для припинення війни.

«І, очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що не можна зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це. Тож чи це займе дні, чи тижні, чи скільки завгодно часу, ми збираємося розпочати цей процес», – додав Рубіо.

Він також зазначив, що хоча цей процес може не дати результату, не можна критикувати Трампа за бажання завершити війну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США росія Дональд Трамп війна Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Суд, який потрібен лише міжнародним партнерам – навіщо в Україні збираються створити СОАС та СААС

Уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області