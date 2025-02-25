Марко Рубіо прокоментував слова Дональда Трампа про завершення війни за «лічені тижні»

Рубіо про мирні переговори: «Не можна зупинити війну, якщо сторони не згодні».

Фото: PAP

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Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що війна Росії проти України може завершитись за «лічені тижні». Про це він розповів у інтерв'ю Breitbart News.

Рубіо підкреслив, що всі повинні бути «щасливі», що Трамп є «президентом миру», і згадав зустріч з російськими представниками в Саудівській Аравії. «Ми зустрічалися з ними минулого тижня, і основним питанням цієї зустрічі було: «Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?»… Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов», – сказав він.

Держсекретар зазначив, що деталі цих умов на зустрічі не обговорювалися. Наступним кроком він назвав проведення ще однієї зустрічі з росіянами, щоб з'ясувати, що необхідно для припинення війни.

«І, очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що не можна зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це. Тож чи це займе дні, чи тижні, чи скільки завгодно часу, ми збираємося розпочати цей процес», – додав Рубіо.

Він також зазначив, що хоча цей процес може не дати результату, не можна критикувати Трампа за бажання завершити війну.

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