Марко Рубио прокомментировал слова Дональда Трампа о завершении войны за «считанные недели»

Рубио о мирных переговорах: «Нельзя остановить войну, если стороны не согласны».

Фото: PAP

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Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что война России против Украины может завершиться за «считанные недели». Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

Рубио подчеркнул, что все должны быть «счастливы», что Трамп является «президентом мира», и вспомнил встречу с российскими представителями в Саудовской Аравии. «Мы встречались с ними на прошлой неделе, и основным вопросом этой встречи было: «Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?»... Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях», - сказал он.

Госсекретарь отметил, что детали этих условий на встрече не обсуждались. Следующим шагом он назвал проведение еще одной встречи с россиянами, чтобы выяснить, что необходимо для прекращения войны.

«И, очевидно, мы должны поставить Украине тот же самый вопрос, потому что нельзя остановить войну, если обе стороны не согласны на это. Поэтому займет ли это дни, или недели, или сколько угодно времени, мы собираемся начать этот процесс», - добавил Рубио.

Он также отметил, что хотя этот процесс может не дать результата, нельзя критиковать Трампа за желание завершить войну.

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