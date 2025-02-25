Bitcoin опустился ниже 90 тысяч долларов – рынок криптовалют падает

Самая популярная криптовалюта упала почти на 20% с момента январской инаугурации Трампа.

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Bitcoin упал ниже 90 000 долларов, достигнув самого низкого уровня с середины ноября, начавшегося после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Bloomberg.

Биткойн упал на 7,6% и торговался около 88 997 долларов США в 7:07 утра в Нью-Йорке во вторник. Другие криптовалюты также упали, а Ether, XRP и Solana резко упали в течение сессии. Индекс, отслеживающий самые популярные цифровые токены, продемонстрировал наибольшее падение за четыре дня с начала августа.

Самая популярная криптовалюта упала почти на 20% с момента январской инаугурации Трампа.

В частности, настроения также ухудшились после ряда недавних неудач в отрасли, в том числе крупнейшего в истории криптовалютного взлома биржи Bybit и скандала с мемекоинами с участием президента Аргентины Хавьера Милея.

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