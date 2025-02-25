Марко Рубио объяснил, почему США проголосовали против коллективной резолюции по поводу войны в Украине

Госсекретарь США указал, что документ не был поддержан, так как противоречил усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.

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Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Штаты проголосовали против коллективной резолюции по поводу войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

По его словам, она противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.

«Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что США не считают благоприятным наличие в ООН чего-либо, «что является антагонистическим по отношению к любой стороне».

«Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, как мне кажется, сформулирован очень справедливо, и в нем, по сути, говорится: «Война – это ужасная вещь», – сказал глава Госдепартамента США.

По его мнению, хорошо, что они это сделали, а РФ не наложила вето.

«Поэтому я считаю, что хорошо, что мы добились этого в Совбезе, и что россияне не наложили вето. Я не говорю вам, что это положит конец конфликту… но я, безусловно, думаю, что наш язык – это лучший язык и, надеюсь, он будет способствовать делу мира», – добавил он.

Ранее мы сообщали, что Генассамблея ООН приняла две резолюции по поводу войны в Украине. Одну резолюцию подготовила Украина вместе со странами ЕС, другую – Соединенные Штаты.