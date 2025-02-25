Марко Рубіо пояснив, чому США проголосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Держсекретар США вказав, документ не був підтриманий, бо суперечив зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

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Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Штати проголосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні. Про це він розповів у інтервʼю Breitbart News.

За його словами, вона суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

«Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни й конфлікту», — сказав Рубіо.

Він наголосив, що США не вважають сприятливим мати щось в ООН, «що є антагоністичним до будь-якої сторони».

«Тоді ми звернулися до Ради безпеки з нашим компромісом, який, як мені здається, сформульовано дуже справедливо, і в ньому, по суті, йдеться: «Війна – це жахлива річ», – сказав глава Держдепартаменту США.

На його думку, добре, що вони це зробили, а РФ не наклала вето.

«Тому я вважаю, що добре, що ми домоглися цього в Радбезі, і що росіяни не наклали вето. Я не кажу вам, що це покладе кінець конфлікту… але я безумовно думаю, що наша мова – це найкраща мова і, сподіваюся, вона сприятиме справі миру», – додав він.

Раніше ми повідомляли, що Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни в Україні. Одну резолюцію підготувала Україна спільно з країнами ЄС, іншу – Сполучені Штати.

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