Верховна Рада у напівпустому залі розглядає законопроект щодо створення двох нових судів – СОАС та СААС

Мета створення двох нових судів, окрім того, що це потрібно міжнародним партнерам, не пояснювалася.

Фото з трансляції народного депутата України Олексія Гончаренка

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Верховна Рада 25 лютого почала розгляд поправок до законопроекту №12368-1, яким пропонується встановити у законі про судоустрій два окремих вищих спеціалізованих суди – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС). Відповідну версію до другого читання доопрацював Комітет з питань правової політики.

Пленарний зал при цьому – напівпустий (як зазначає Олексій Гончаренко, 22 депутати), тож, змісту правок особлива увага депутатів, вочевидь, приділена не буде.

Нагадаємо, законопроект №12368-1 Сергія Власенка при прийнятті за основу мав зовсім іншу назву та зміст. Але його рекомендували прийняти в цілому як закон фактично у вже проваленій депутатами версії Кабміну (законопроект №12368).

Фінальна версія проекту передбачає, що цей суд створюється за участі Експертної ради, яка наполовину складається з іноземних експертів. Вони будуть мати ключовий голос при відборі суддів СОАС та СААС.

До підсудності СОАС та СААС будуть відноситися справи проти конкурсних комісій, які відбирають очільників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ та Митниці. Тобто, оскарження конкурсів, які відбувається за вирішальної ролі іноземних експертів. Вочевидь, таким чином партнери хочуть «підстрахувати» результати відборів.

Як пояснював Кабмін, подаючи «базовий» законопроект №12368 за підписом віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, створення нового суду передбачене Планом реформ в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility. За виконання цього плану реформ Україна отримує кошти від партнерів.

Так, відповідно до додатку, який містить рішення щодо затвердження Плану Ukraine Facility, шостий внесок європейських партнерів за 3 квартал 2025 року має скласти 2,655 млрд євро.

З них 300 млн євро складе безповоротна підтримка, тобто, грант.

А 2,355 мільярдів євро – це кредит. Тобто, кошти, які Україні доведеться повертати.

Щоб отримати ці 2,355 млрд євро кредиту і 300 млн євро гранту Україні треба виконати 12 кроків, серед яких «створення нового суду для розгляду адміністративних справ». Як писала «Судово-юридична газета», нещодавно Єврокомісія утворила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням коштів за Планом Ukraine Facility.

Також створення нового вищого суду з публічно-правових спорів передбачено Меморандумом з МВФ.

«На створенні адміністративного суду МВФ продовжує акцентувати велику увагу й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом» – підкреслила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за результатами зустрічі з делегацією МВФ.

Інших пояснень, окрім того, що цей суд потрібен міжнародним партнерам для того, щоб надавати далі Україні кошти, ініціатори законопроекту не повідомляли.

Також невідомо, скільки коштів знадобиться для забезпечення створення цього суду, та на виплату суддівської винагороди його суддям.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що новий суд може отримати приміщення в будівлі, де наразі знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Автор: Наталя Мамченко

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