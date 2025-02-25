ЄС не пропонував Україні нової угоди щодо корисних копалин – Єврокомісія

В Єврокомісії пояснили слова про «взаємовигідну угоду» для України.

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Європейський Союз не пропонував Україні нової угоди щодо корисних копалин та матеріалів під час візиту єврокомісарів до Києва 24 лютого, оскільки співпраця в цій сфері триває з 2021 року. Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу.

Він прокоментував слова єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, який раніше заявив про пропозицію «взаємовигідної угоди» для України. За словами Реньє, жодних нових ініціатив не висувалося – йшлося лише про підтвердження відданості існуючим домовленостям.

«Немає ніякої пропозиції», – наголосив Реньє, додавши, що ЄС та Україна співпрацюють у сфері корисних копалин та матеріалів на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ще у 2021 році.

«Під час вчорашнього візиту колегії до Києва (єврокомісар Сежурне) дійсно зустрічався зі своїми українськими колегами, і він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи з метою зміцнення нашого взаємовигідного партнерства», – уточнив речник Єврокомісії.

Реньє також наголосив, що партнерство спрямоване не лише на постачання ресурсів до ЄС, а й на створення доданої вартості в Україні, що забезпечує взаємну вигоду. Він підкреслив, що співпраця з Україною не є конкурентною щодо США, а розглядається як окремий напрям взаємодії.

«Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, які ми маємо, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду», – додав Тома Реньє.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини – заявила Ольга Стефанішина.

Крім того, українські військові можуть замінити собою 65 тисяч військовослужбовців США, які розташовані у ЄС. Крім того, Європа може створити спільне підприємство з Україною для розробки українських копалин. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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