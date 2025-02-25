ЕС не предлагал Украине нового соглашения по полезным ископаемым – Еврокомиссия

В Еврокомиссии объяснили слова о «взаимовыгодном соглашении» для Украины.

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Европейский Союз не предлагал Украине нового соглашения по полезным ископаемым и материалам во время визита еврокомиссаров в Киев 24 февраля, поскольку сотрудничество в этой сфере продолжается с 2021 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга.

Он прокомментировал слова еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, который ранее заявил о предложении «взаимовыгодного соглашения» для Украины. По словам Ренье, никаких новых инициатив не выдвигалось - речь шла лишь о подтверждении приверженности существующим договоренностям.

«Нет никакого предложения», - подчеркнул Ренье, добавив, что ЕС и Украина сотрудничают в сфере полезных ископаемых и материалов на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного еще в 2021 году.

«Во время вчерашнего визита коллегии в Киев (еврокомиссар Сежурне) действительно встречался со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность выполнению этого Меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления нашего взаимовыгодного партнерства», - уточнил представитель Еврокомиссии.

Ренье также подчеркнул, что партнерство направлено не только на поставку ресурсов в ЕС, но и на создание добавленной стоимости в Украине, что обеспечивает взаимную выгоду. Он подчеркнул, что сотрудничество с Украиной не является конкурентным по отношению к США, а рассматривается как отдельное направление взаимодействия.

«Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, которые мы имеем, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду», - добавил Тома Ренье.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых - заявила Ольга Стефанишина.

Кроме того, украинские военные могут заменить собой 65 тысяч военнослужащих США, которые расположены в ЕС. Кроме того, Европа может создать совместное предприятие с Украиной для разработки украинских ископаемых. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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