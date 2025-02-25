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Мужчина, который находился в российском плену, получил повестку, но отказался от мобилизации — что решил суд

17:24, 25 февраля 2025
Мужчина отметил, что в период оккупации Херсонщины около 37 дней содержался в земляной яме, где над ним издевались, морили голодом и выбили все зубы.
Мужчина, который находился в российском плену, получил повестку, но отказался от мобилизации — что решил суд
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В Кировоградской области мужчина получил повестку и отказался от мобилизации. По его словам, он находился в российском плену в период оккупации Херсонской области, откуда родом. Приговор по делу №394/1203/24 вынес Новоархангельский райсуд Кировоградской области.

В материалах дела указывается, что уроженец Херсонской области в августе 2024 получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде военнообязанный вину признал и раскаялся.

Мужчина объяснил, что «является внутренне перемещенным лицом из Херсонской области. На территории Новоархангельщины проживает с гражданской женой и ребенком, которые находятся на его содержании около двух лет. Также отметил, что в период оккупации он находился в плену у россиян и держался в земляной яме около 37 дней, над ним издевались, морили голодом и выбили все зубы, в результате чего он получил психологическую травму. Отметил, что не смог появиться в определении дня в ТЦК, поскольку его жене было плохо».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания, если он в течение 3 лет испытательного срока не совершит нового преступления.

Суд возложил на мужчину обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины, а именно: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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