Чоловік, який перебував у російському полоні, отримав повістку, але відмовився від мобілізації — що вирішив суд

Чоловік зазначив, що в період окупації Херсонщини близько 37 днів утримувався у земляній ямі, де з нього знущались, морили голодом та вибили всі зуби.

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На Кіровоградщині чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації. За його словами, він перебував у російському полоні у період окупації Херсонської області, звідки є родом. Вирок у справі №394/1203/24 виніс Новоархангельський районний суд Кіровоградської області.

У матеріалах справи вказується, що уродженець Херсонської області у серпні 2024 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді військовозобов’язаний провину визнав та розкаявся.

Чоловік пояснив, що «є внутрішньо переміщеною особою з Херсонської області. На території Новоархангельщини проживає з цивільною дружиною та її дитиною, які перебувають на його утриманні близько двох років. Також наголосив, що в період окупації він перебував у полоні у росіян та тримався в земляній ямі близько 37 днів, з нього знущались, морили голодом та вибили всі зуби, в результаті чого він отримав психологічну травму. Зазначив, що не зміг з’явитись у визначенні дні до ТЦК, оскільки його дружині було зле».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Суд поклав на чоловіка обов`язки, передбачені статтею 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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