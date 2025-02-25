Суд покарав експоліцейського за несвоєчасне подання декларації після звільнення з посади

На Хмельниччині суд визнав колишнього поліцейського винним у несвоєчасному поданні без поважних причин декларації.

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Новоушицький райсуд Хмельницької області визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, колишнього старшого дільничного офіцера місцевого відділення поліції – він несвоєчасно подав декларацію після звільнення з посади. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За постановою, 30-річний мешканець селища Дунаївці проходив службу в Національній поліції України з 1 жовтня 2020 року до 19 лютого 2021 року. Декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави, за 2021 рік він подав 30 грудня 2024 року.

У судовому засіданні експоліцейський вину у вчиненні правопорушення не визнав. Пояснив, що не знав про необхідність подання декларації до 31 січня 2024 року. Тому подав того дня, коли дізнався про зміни у законодавстві.

Його вину у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, доводять докази, вважає прокурор. Тому просив суд визнати правопорушника винним за частиною 1 статті 172-6 КУпАП й призначити йому штраф у мінімальному розмірі.

Суд зауважив, що 12 жовтня 2023 року набрали чинності зміни до деяких законів України, які стосуються порядку подання декларацій в умовах воєнного стану. Відповідно до змін ті, хто у 2022-2023 роках не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати її не пізніше 31 січня 2024 року.

За даними витягу з офіційного сайту НАЗК, експоліцейський подав декларацію 30 грудня 2024 року, тобто з порушенням визначених законодавством строків. Поважних причин пропуску строку суд не встановив.

На переконання судді, докази на підтвердження винуватості колишнього правоохоронця – належні, допустимі, достовірні й узгоджуються між собою. Доказів, які б спростовували його винуватість, суду не надано.

«Доводи про те, що він не знав про необхідність подання декларації, судом до уваги не беруться, оскільки про необхідність подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування неодноразово повідомлялось на сайті НАЗК та публікувалось у засобах масової інформації, тобто ця інформація є відкритою, відтак він, як особа, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язаний був цікавитися нею», – йдеться у постанові.

Тому суд визнав колишнього поліцейського винним у несвоєчасному поданні без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та наклав на нього стягнення у виді 850 гривень штрафу.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

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