Суд наказал экс-полицейского за несвоевременное представление декларации после увольнения с должности

В Хмельницкой области суд признал бывшего полицейского виновным в несвоевременном представлении без уважительных причин декларации.

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Новоушицкий райсуд Хмельницкой области признал виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, бывшего старшего участкового офицера местного отделения полиции – он несвоевременно подал декларацию после увольнения с должности. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По постановлению 30-летний житель поселка Дунаевцы проходил службу в Национальной полиции Украины с 1 октября 2020 года по 19 февраля 2021 года. Декларацию лица, прекратившего деятельность, связанную с выполнением функций государства, за 2021 год он подал 30 декабря 2024 года.

В судебном заседании экс-полицейский вину в совершении правонарушения не признал. Объяснил, что не знал о необходимости подачи декларации до 31 января 2024 года. Поэтому подал в тот день, когда узнал изменения в законодательстве.

Его вину в совершении админправонарушения, связанного с коррупцией, доказывают доказательства, считает прокурор. Поэтому просил суд признать правонарушителя виновным по части 1 статьи 172-6 КУоАП и назначить ему штраф в минимальном размере.

Суд отметил, что 12 октября 2023 вступили в силу изменения в некоторые законы Украины, касающиеся порядка подачи деклараций в условиях военного положения. Согласно изменениям, те, кто в 2022-2023 годах не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать его не позднее 31 января 2024 года.

По данным выписки с официального сайта НАПК, экс-полицейский подал декларацию 30 декабря 2024 года, то есть с нарушением определенных законодательством сроков. Уважительные причины пропуска срока суд не установил.

По убеждению судьи, доказательства подтверждения виновности бывшего правоохранителя – надлежащие, допустимые, достоверные и согласовываются между собой. Доказательств, опровергающих его виновность, суду не предоставлено.

«Доказательства о том, что он не знал о необходимости подачи декларации, судом во внимание не принимаются, поскольку о необходимости подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления неоднократно сообщалось на сайте НАПК и публиковалось в средствах массовой информации, то есть эта информация открыта, поэтому он, как лицо, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», обязано было интересоваться ею», – говорится в постановлении.

Поэтому суд признал бывшего полицейского виновным в несвоевременном представлении без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства и наложил на него взыскание в размере 850 гривен штрафа.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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