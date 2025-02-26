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Как получить доступ к ребенку за границей – механизмы признания решений украинских судов

11:20, 26 февраля 2025
Апостиль, перевод, заявление: в Минюсте рассказали, что нужно для признания решения суда Украины за рубежом.
Как получить доступ к ребенку за границей – механизмы признания решений украинских судов
Фото: old.loda.gov.ua
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Решения украинских судов относительно общения с ребенком за рубежом могут быть выполнены в другом государстве, если они официально признаны местными судами этой страны. Признание и исполнение таких решений регулируется международными договорами, в частности Гаагской конвенцией 1996 года и Европейской конвенцией 1980 года, а также двусторонними соглашениями между Украиной и соответствующими государствами. Об этом рассказали в Минюсте.

Порядок признания и исполнения

Для реализации решения украинского суда необходимо:

- Подготовить пакет документов, включая копию судебного решения, его перевод и, при необходимости, апостилирование.

- Подать заявление в компетентный суд иностранного государства или в его центральный орган (в зависимости от международного договора).

- Ожидать решения о признании или отказе в исполнении.

Основания для отказа в признании

Решение может быть отклонено, если:

- оно противоречит публичному порядку государства исполнения;

- нарушает права других лиц;

- не соответствует процессуальным нормам этого государства;

- было принято без возможности для ребенка или других заинтересованных лиц выразить свою позицию.

Исполнение на основе международных договоров

Гаагская конвенция 1996 года

Этот документ предусматривает, что решение суда Украины может быть признано и исполнено на территории другого государства по упрощенной процедуре. Для этого необходимо обратиться в компетентные органы соответствующей страны.

Европейская конвенция 1980 года

Предусматривает возможность обращения в центральный орган иностранного государства для признания и исполнения решений по опеке и доступу к ребенку.

Двусторонние договоры

Если между Украиной и иностранным государством нет многостороннего соглашения, решения признаются в соответствии с национальным законодательством этой страны или по условиям двусторонних договоров о правовой помощи.

Важные детали

- Если решение суда Украины не предусматривает принудительного исполнения, иностранный суд может отказать в его реализации.

- Апостиль и перевод судебного решения являются обязательными для большинства стран.

- Признание и исполнение решений в некоторых странах может занять значительное время из-за особенностей местного законодательства.

Учитывая сложность процедуры, заявителям рекомендуется обращаться к адвокатам, специализирующимся на международном семейном праве.

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