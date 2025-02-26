Як отримати доступ до дитини за кордоном – механізми визнання рішень українських судів

Рішення українських судів щодо спілкування з дитиною за кордоном можуть бути виконані в іншій державі, якщо вони офіційно визнані місцевими судами цієї країни. Визнання та виконання таких рішень регулюється міжнародними договорами, зокрема Гаазькою конвенцією 1996 року та Європейською конвенцією 1980 року, а також двосторонніми угодами між Україною та відповідними державами. Про це розповіли в Мін’юсті.
Порядок визнання та виконання
Для реалізації рішення українського суду необхідно:
Підстави для відмови у визнанні
Рішення може бути відхилене, якщо:
Виконання на основі міжнародних договорів
Гаазька конвенція 1996 року
Цей документ передбачає, що рішення суду України може бути визнане та виконане на території іншої держави за спрощеною процедурою. Для цього необхідно звернутися до компетентних органів відповідної країни.
Європейська конвенція 1980 року
Передбачає можливість звернення до центрального органу іноземної держави для визнання та виконання рішень щодо опіки та доступу до дитини.
Двосторонні договори
Якщо між Україною та іноземною державою немає багатосторонньої угоди, рішення визнаються відповідно до національного законодавства цієї країни або за умовами двосторонніх договорів про правову допомогу.
Важливі деталі
Враховуючи складність процедури, заявникам рекомендовано звертатися до адвокатів, які спеціалізуються на міжнародному сімейному праві.
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