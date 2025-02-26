Як отримати доступ до дитини за кордоном – механізми визнання рішень українських судів

Апостиль, переклад, заява: в Мін’юсті розповіли, що потрібно для визнання рішення суду України за кордоном.

Фото: old.loda.gov.ua

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Рішення українських судів щодо спілкування з дитиною за кордоном можуть бути виконані в іншій державі, якщо вони офіційно визнані місцевими судами цієї країни. Визнання та виконання таких рішень регулюється міжнародними договорами, зокрема Гаазькою конвенцією 1996 року та Європейською конвенцією 1980 року, а також двосторонніми угодами між Україною та відповідними державами. Про це розповіли в Мін’юсті.

Порядок визнання та виконання

Для реалізації рішення українського суду необхідно:

Підготувати пакет документів, включаючи копію судового рішення, його переклад і, за потреби, апостилювання.

Подати заяву до компетентного суду іноземної держави або до її центрального органу (залежно від міжнародного договору).

Очікувати рішення про визнання або відмову у виконанні.

Підстави для відмови у визнанні

Рішення може бути відхилене, якщо:

воно суперечить публічному порядку держави виконання;

порушує права інших осіб;

не відповідає процесуальним нормам цієї держави;

було ухвалене без можливості для дитини або інших зацікавлених осіб висловити свою позицію.

Виконання на основі міжнародних договорів

Гаазька конвенція 1996 року

Цей документ передбачає, що рішення суду України може бути визнане та виконане на території іншої держави за спрощеною процедурою. Для цього необхідно звернутися до компетентних органів відповідної країни.

Європейська конвенція 1980 року

Передбачає можливість звернення до центрального органу іноземної держави для визнання та виконання рішень щодо опіки та доступу до дитини.

Двосторонні договори

Якщо між Україною та іноземною державою немає багатосторонньої угоди, рішення визнаються відповідно до національного законодавства цієї країни або за умовами двосторонніх договорів про правову допомогу.

Важливі деталі

Якщо рішення суду України не передбачає примусового виконання, іноземний суд може відмовити у його реалізації.

Апостиль та переклад судового рішення є обов’язковими для більшості країн.

Визнання та виконання рішень у деяких країнах може зайняти значний час через особливості місцевого законодавства.

Враховуючи складність процедури, заявникам рекомендовано звертатися до адвокатів, які спеціалізуються на міжнародному сімейному праві.

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