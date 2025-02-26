У Києві викрили масштабну схему продажу підроблених цигарок на 12 млн гривень

У Києві виявили склади з підробленими сигаретами та електронними пристроями для куріння.

Фото: БЕБ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили організовану групу, яка займалася незаконною торгівлею тютюновими виробами з підробленими акцизними марками. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, ділки збували електронні сигарети та продукцію брендів «BRUT», «Marshall» (ТОВ «Юнайтед Табако») і «Palermo» (ТОВ «Українське тютюнове виробництво»). Контрафактні товари зберігали у спеціально орендованих складах, а для їх розповсюдження використовували служби доставки та власні канали реалізації по всій Україні.

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 121 тис. пачок нелегальних сигарет і майже 11 тис. електронних пристроїв для куріння. Загальна вартість контрафактної продукції оцінюється у 12 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.