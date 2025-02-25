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Чи впливає період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами на перебіг строку досудового розслідування — постанова Верховного Суду

14:06, 25 лютого 2025
Верховний Суд зазначив, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Чи впливає період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами на перебіг строку досудового розслідування — постанова Верховного Суду
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Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, і не зупиняє його.

Таким чином, Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи від 17 лютого 2025 року № 761/35056/19 підтвердила свій висновок, сформульований у постанові об’єднаної палати ККС ВС від 11 вересня 2023 року у справі № 711/8244/18.

За матеріалами справи суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. У касаційній скарзі прокурор стверджував, що період ознайомлення стороною обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту, має виключатися зі строку досудового розслідування відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України.

ОП ККС ВС, ухвалюючи рішення не відступати від свого висновку, керувалася тим, що ч. 5 ст. 219 КПК України встановлює, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. Наведена норма визначає суб’єкта, який здійснює таке ознайомлення, а також предмет такого ознайомлення – матеріали досудового розслідування.

Положення статей 3, 219, 290 КПК України у їх взаємозв’язку визначають, що матеріалами досудового розслідування є матеріали, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування. У процесі виконання вимог ст. 290 КПК України саме сторона обвинувачення надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Сторона захисту не наділена повноваженнями збирати матеріали досудового розслідування, а за запитом прокурора зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони перебувають у володінні або під контролем сторони захисту, якщо має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

Рішення ОП ККС ВС від 17 лютого 2025 року у справі № 761/35056/19 (провадження № 51-3288кмо21) згодом буде оприлюднення в ЄДРСР.

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