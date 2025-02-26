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В Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных сигарет на 12 млн гривен

17:16, 26 февраля 2025
В Киеве обнаружили склады с поддельными сигаретами и электронными устройствами для курения.
В Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных сигарет на 12 млн гривен
Фото: БЭБ
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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили организованную группу, которая занималась незаконной торговлей табачными изделиями с поддельными акцизными марками. Об этом сообщили в БЭБ.

По данным следствия, дельцы сбывали электронные сигареты и продукцию брендов «BRUT», «Marshall» (ООО «Юнайтед Табако») и «Palermo» (ООО «Украинское табачное производство»). Контрафактные товары хранили в специально арендованных складах, а для их распространения использовали службы доставки и собственные каналы реализации по всей Украине.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 121 тыс. пачек нелегальных сигарет и почти 11 тыс. электронных устройств для курения. Общая стоимость контрафактной продукции оценивается в 12 млн грн.

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бюро экономической безопасности

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