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Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

14:41, 25 февраля 2025
Цель создания двух новых судов, кроме того, что это необходимо международным партнерам, не объяснялась.
Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС
Фото по трансляции народного депутата Украины Алексея Гончаренко
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Верховная Рада 25 февраля начала рассмотрение поправок к законопроекту №12368-1, которым предлагается закрепить в законе о судебной системе два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС). Соответствующую версию ко второму чтению доработал Комитет по вопросам правовой политики.

При этом пленарный зал полупуст (как указывает Алексей Гончаренко, 22 депутата), поэтому особого внимания депутатов к содержанию поправок, очевидно, не будет.

Напомним, законопроект №12368-1 Сергея Власенко при принятии за основу имел совершенно другое название и содержание. Однако его рекомендовали принять в целом как закон фактически в уже проваленной депутатами версии Кабмина (законопроект №12368).

Финальная версия проекта предусматривает, что этот суд создается при участии Экспертного совета, который наполовину состоит из иностранных экспертов. Они будут иметь решающий голос при отборе судей СОАС и СААС.

К подведомственности СОАС и СААС будут относиться дела против конкурсных комиссий, которые выбирают руководителей НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЭБ и Таможни. То есть обжалование конкурсов, проводимых при решающей роли иностранных экспертов. Очевидно, таким образом партнеры хотят «подстраховать» результаты отборов.

Как пояснял Кабмин, подавая «базовый» законопроект №12368 за подписью вице-премьера Ольги Стефанишиной, создание нового суда предусмотрено Планом реформ в рамках реализации инструмента Ukraine Facility. За выполнение этого плана реформ Украина получает средства от партнеров.

Так, согласно приложению, содержащему решения об утверждении Плана Ukraine Facility, шестой транш европейских партнеров за 3 квартал 2025 года должен составить 2,655 млрд евро.

Из них 300 млн евро – это безвозвратная помощь, то есть грант.

А 2,355 млрд евро – это кредит. То есть средства, которые Украине придется возвращать.

Чтобы получить эти 2,355 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, Украина должна выполнить 12 шагов, среди которых «создание нового суда для рассмотрения административных дел». Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Еврокомиссия создала Аудиторский совет, который будет следить за использованием средств по Плану Ukraine Facility.

Также создание нового высшего суда по публично-правовым спорам предусмотрено Меморандумом с МВФ.

«На создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует за него в ближайшее время», – подчеркнула глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа по итогам встречи с делегацией МВФ.

Других объяснений, кроме того, что этот суд нужен международным партнерам для дальнейшего предоставления Украине средств, инициаторы законопроекта не сообщали.

Также неизвестно, сколько средств потребуется для обеспечения работы этого суда и выплаты судейского вознаграждения его судьям.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что новый суд может получить помещение в здании, где в настоящее время находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

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