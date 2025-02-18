Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Фото: uatv.ua

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Как писала «Судебно-юридическая газета», вскоре на рассмотрение народных депутатов будет вынесена уже шестая по счету версия законопроекта о создании высшего административного суда.

Ранее Кабмин и депутаты предлагали создать Высший административный суд (который не следует путать с ликвидированным в 2017 году ВАСУ), Высший специализированный административный суд или Высший суд по публично-правовым спорам. Все соответствующие законопроекты были отклонены парламентом и сняты рассмотрения.

На этот раз предлагается определить в законе о судоустройстве два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС) Соответствующую версию ко второму чтению доработал Комитет по вопросам правовой политики. Законопроект №12368-1 Сергея Власенко, который при принятии за основу имел совсем другое название и содержание, рекомендовано принять в целом как закон – фактически в уже проваленной депутатами версии Кабмина.

Чем будет заниматься новый спецсуд

Новый спецсуд будет рассматривать ограниченный круг дел, прежде всего те, в которых оспариваются кадровые решения в Украине, принятые при решающей роли делегированных международными партнерами членов конкурсных комиссий.

Это дела об обжаловании решений конкурсных комиссий, где ключевой голос сейчас имеют представители иностранных партнеров:

конкурсной комиссии по отбору руководителя САП, первого заместителя и заместителя руководителя САП, решений комиссии по аудиту эффективности САП

комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, решений комиссии по аудиту НАБУ;

конкурсной комиссии по отбору председателя НАПК;

комиссии по отбору руководителя АРМА (где планируется реформа, чтобы руководителя АРМА выбирали при решающей роли партнеров);

конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности;

конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Сам новый спецсуд также предлагается создавать при участии Экспертного совета, половину которого составляют делегированные международными партнерами члены, обладающие ключевым голосом.

Кроме того, Специализированному окружному административному суду будут подсудны административные дела:

об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или иного центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, предусмотренных частями 2 (т.е. кроме обжалования решений ЦИК, действий кандидатов на пост Президента), 4 (кроме дел, подсудных Верховному Суду) статьи 22, ч. 1 статьи 27 (кроме административных дел по поводу обжалования решений АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, административных дел, ответчиком в которых является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное или должностное лицо) и статьями 286 (кроме дел по поводу решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий по делам о привлечении к админответственности), 288 КАСУ (кроме дел по поводу принудительного возвращения или принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства за пределы Украины);

по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;

об отмене регистрации политической партии, о запрете политической партии;

об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство по прокурорам (КДКП).

Кому нужен новый спецсуд

Ввиду такой подсудности возникает вопрос, почему необходимо создавать целый отдельный суд, и недостаточно уже существующего Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Как объяснял Кабмин, подавая законопроект за подписью вице-премьера Ольги Стефанишиной, создание нового суда предусмотрено Планом реформ в рамках реализации инструмента Ukraine Facility.

Так, представители Минюста рассказали народным депутатам о том, что образование нового Высшего административного суда предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ, ЕС, планом Ukraine Facility и тому подобное. Заместитель министра юстиции Александр Банчук также отметил, что законопроект №12368 предметно обсуждался с МВФ и Еврокомиссией, которые уже «согласовали эту редакцию законопроекта».

Напомним, что при выполнении плана реформ Ukraine Facility Украина получает транши от ЕС. А если она не будет выполнять этот План и состоится «откат реформ», то партнеры могут заморозить дальнейшие выплаты или даже требовать возвращения Украиной полученных средств.

Согласно Плану Ukraine Facility законопроектом «должно быть предусмотрено создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием государственных органов, состоящего из первой и апелляционной инстанций, и судьи которого будут избираться после проверки добродетели и профессионализма «с привлечением независимых экспертов».

Срок выполнения этого шага Плана – ІІІ квартал 2025 года.

Согласно приложению, содержащему решение об утверждении Плана Ukraine Facility, шестой взнос европейских партнеров за 3 квартал 2025 года должен составить 2,655 млрд евро.

Из них 300 млн евро составит безвозвратная поддержка, то есть грант.

А 2,355 миллиарда евро – это кредит. То есть средства, которые Украине придется возвращать.

Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Еврокомиссия образовала Аудиторский совет, который будет следить за использованием средств по Плану Ukraine Facility.

Чтобы получить эти 2,355 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, Украине нужно выполнить 12 шагов, среди которых «создание нового суда для рассмотрения административных дел».

В целом эта реформа называется «Повышение подотчетности, добродетели и профессионализма судебной системы».

Реформа включает пять шагов. Как отмечено в документе, во-первых, 20% вакансий судей заполняется на основе изменений в законодательство, включающих упорядоченные этапы отбора и сокращенные периоды обязательного обучения судей, последовательное применение четких критериев оценки и методологии оценивания, а также привлечение Общественного совета добродетели к оценке добродетели кандидатов в судьи.

Во-вторых, создается новый суд для рассмотрения административных дел с участием государственных органов. Судьи в новый административный суд будут избраны после надежной проверки добродетели и профессионализма с привлечением независимых экспертов.

В-третьих, 20% незавершенных дисциплинарных дел решаются с привлечением Службы дисциплинарных инспекторов на основе методики определения приоритетов Высшего совета юстиции.

В-четвертых, «по 50% нерешенных дел проводится квалификационная оценка (проверка)».

В-пятых, вступают в силу законы и подзаконные акты по пересмотру и проверке деклараций добродетели судей.

«Ожидается, что реформу завершат к 4 кварталу 2025 года», говорится в Плане.

Кроме европейских партнеров, создание нового высшего админсуда было прописано в Меморандуме с МВФ.

Так, пунктом 71 Меморандума об экономической и финансовой политике от 4.10.2024 предусмотрено обязательство для Украины по принятию закона о создании Высшего суда по рассмотрению публичных споров (с палатами первой и апелляционной инстанций), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, Нацбанка, Национального антикоррупционного бюро Украины, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель, с решающим и определяющим голосом независимых экспертов с международным опытом по модели Общественного совета международных экспертов. Срок выполнения этого пункта Меморандума с МВФ истек в конце декабря 2024 года. Таким образом, во время следующего визита миссии МВФ украинской стороне придется объяснять, почему этот «структурный маяк» не был выполнен для получения дальнейших траншей. При том что сам «маяк» уже переносили с лета 2024 года на конец года.

Однако, учитывая, что предыдущие проекты о создании нового суда с участием международных экспертов уже были провалены Радой, возникает вопрос, смогут ли народные избранники одобрить законопроект №12368-1, не имея перед глазами какого-либо иного обоснования, кроме требований международных партнеров.

Главное юридическое управление парламента отмечает участие в оценке кандидатов на должность судьи СОАС и СААС представителей международных и иностранных организаций, но считает, что «это не учитывает требований статей 1, 5, 38 Конституции Украины, если таким представителем будет иностранец».

Автор: Наталя Мамченко

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