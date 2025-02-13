Еврокомиссия назначила Аудиторский совет, который будет следить за использованием Украиной 50 миллиардов евро в рамках программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия назначила трех ревизоров для Украины, которые будут следить за выделением и использованием кредитов и грантов Украине в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей проведение реформ.

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Европейская комиссия объявила о формировании Аудиторского совета Ukraine Facility, назначив 3 специалистов в сфере финансового контроля и управления. Она будет действовать до конца июня 2028 года.

Ее миссия – обеспечение прозрачности и эффективности финансовой помощи, предоставляемой Украине в рамках выполнения Плана Ukraine Facility. Программой предусмотрено направление 50 млрд евро в украинский бюджет на период 2024-2027 годов за выполнение ряда реформ, включая антикоррупционную и судебную.

В состав Совета вошли:

Профессор Марек Белька (председатель) – бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению.

Гейс де Врис (заместитель председателя) – эксперт по аудиту и контролю, имеющий многолетний опыт в финансовых институтах ЕС.

Гуннар Вельцгольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.

«Завершение формирования Аудиторского совета является важным шагом в обеспечении прозрачности и эффективного использования финансовой поддержки ЕС. Как национальный координатор реализации программы, Министерство экономики Украины остается открытым для взаимодействия с европейскими партнерами. Совместно мы работаем над выполнением наших обязательств для обеспечения своевременного финансирования программы Ukraine Facility», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и на постоянной основе сотрудничество с правительством Украины и международными партнерами для усиления доверия к программе Ukraine Facility. Аудиторский совет будет сопровождать Секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.

В ближайшее время Совет приступит к оценке системы финансового контроля.

Еврокомиссия будет регулярно информировать о результатах работы Аудиторского совета, публиковать его выводы и рекомендации.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европейская комиссия 17 июня 2024 г. опубликовала решение №2024/1697 о создании Аудиторского совета для контроля за использованием средств в рамках выполнения Украиной программы финансирования по Плану Ukraine Facility. Этот План предусматривает создание Высшего административного суда, внесение изменений в УПК относительно сроков досудебного расследования, увеличение численности САП и Высшего антикоррупционного суда и т.д.

Механизм Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор».

Это предусматривает ратифицированное 6 июня 2024 года парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению, европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с аудиторским Советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

В частности, статья 11 Соглашения устанавливает, что агенты Еврокомиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейского суда аудиторов (ECA), Аудиторского совета и Европейской прокуратуры (EPPO), а также их уполномоченные представители вправе осуществлять «любые следственные или проверяющие защитить денежные интересы ЕС. Это включает в себя посещение объектов и помещений, чья деятельность будет финансироваться за счет Плана.

Украина должна предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе любые электронные данные.

В случае использования «частных устройств», не являющихся в собственности проверяемых субъектов хозяйствования, такие устройства могут подлежать проверкам OLAF.

Также OLAF и EPPO предоставляется право «проводить все соответствующие следственные действия», в частности выездные проверки и инспекции.

Украина, со своей стороны, должна определить службу или службы с правоохранительными полномочиями по проведению уголовных расследований, что будет помогать OLAF.

В случае, если проверяемый лицо или субъект оказывают сопротивление проверке, расследованию или выездной проверке, Украина должна предоставить OLAF и EPPO необходимую помощь для выполнения проверки или инспекции.

Кроме того, Украина с каждым запросом на выплаты должна будет предоставить резюме результатов аудитов и результатов проверок, гарантирующих надлежащее использование финансирования.

Еврокомиссия сможет потребовать дополнительных доказательств.

Выплаты будут производиться только в случае, если Еврокомиссия дает положительную оценку. Если Комиссия сочтет, что оценка Украины относительно выполнения мероприятий отрицательная, выплата будет задерживаться.

Также предусмотрено, что Еврокомиссия может уменьшить сумму или вернуть любую причитающуюся сумму в бюджет ЕС в случае установления фактов мошенничества или коррупции.

Аудиторский совет оценивает, среди прочего, системы, которые имеет Украина для предотвращения, исправления, отчетности и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и других нарушений в связи с любыми расходами, финансируемыми по данному механизму.

Аудиторский совет имеет право требовать информацию и запрашивать у компетентных органов и выполнять, в том числе через свой Секретариат, собственные верификации и проверки на местах системы управления и контроля в Украине, а также процедур и затрат для реализации шагов в Аудиторский совет представляет отчеты в Комиссию с периодичностью по крайней мере один отчет каждые 3 месяца. В этих отчетах содержится мнение о производительности и эффективности украинской системы управления и контроля. Информация о любых выявленных случаях или серьезных беспокойствах относительно неправильного управления расходами, финансируемыми в рамках Механизма, должна быть немедленно передана Еврокомиссии.

Аудиторский совет принимает рекомендации Украине во всех случаях, когда, по ее мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и судебного преследования мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, влияющих или серьезно рискующих повлиять на надежду. в случаях, когда он определяет слабые места, влияющие на структуру и функционирование системы контроля, введенной украинскими органами власти.

Автор: Наталя Мамченко

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