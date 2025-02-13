Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

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Європейська комісія оголосила про формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши 3 фахівців у сфері фінансового контролю та управління. Вона діятиме до кінця червня 2028 року.

Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги, яка надається Україні в рамках виконання Плану Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024-2027 років за виконання низки реформ, включно з антикорупційною і судовою.

До складу Ради увійшли:

Професор Марек Белька (голова) – колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління.

Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС.

Гуннар Вельцгольц (член ради) – спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.

«Завершення формування Аудиторської ради є важливим кроком для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансової підтримки ЄС. Як національний координатор реалізації програми, Міністерство економіки України залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами. Спільно ми працюємо над виконанням наших зобов'язань, аби забезпечити вчасне фінансування програми Ukraine Facility», — відзначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами задля посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.

Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю.

Єврокомісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Європейська комісія 17 червня 2024 року опублікувала рішення №2024/1697 про створення Аудиторської ради для контролю за використанням коштів в рамках виконання Україною програми фінансування за Планом Ukraine Facility. Цей План передбачає зокрема створення Вищого адміністративного суду, внесення змін до КПК щодо строків досудового розслідування, збільшення чисельності САП і Вищого антикорупційного суду тощо.

Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор».

Це передбачає ратифікована 6 червня 2024 року парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати.

Зокрема, стаття 11 Угоди встановлює, що агенти Єврокомісії, Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейського суду аудиторів (ECA), Аудиторської ради та Європейської прокуратури (EPPO), а також їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС. Це включає у тому числі відвідування об’єктів та приміщень, чия діяльність фінансуватиметься за рахунок Плану.

Україна повинна надавати всю запитувану інформацію та документацію, у тому числі, будь-які електронні дані.

У разі використання «приватних пристроїв», які не є у власності суб’єктів господарювання, що перевіряються, такі пристрої можуть підлягати перевіркам OLAF.

Також OLAF і EPPO надається право «проводити всі відповідні слідчі дії», зокрема, виїзні перевірки та інспекції.

Україна, зі свого боку, повинна визначити службу чи служби з правоохоронними повноваженнями у проведенні кримінальних розслідувань, що допомагатиме OLAF.

У випадку, якщо особа або суб’єкт, яких перевіряють, чинять опір перевірці, розслідуванню або виїзній перевірці, Україна повинна надати OLAF і EPPO необхідну допомогу для виконання перевірки чи інспекції.

Крім того, Україна з кожним запитом на виплати повинна буде надати резюме результатів аудитів і результатів перевірок, які гарантують належне використання фінансування.

Єврокомісія зможе вимагати додаткових доказів.

Виплати будуть здійснюватися лише у випадку, якщо Єврокомісія надає позитивну оцінку. Якщо Комісія вважатиме, що оцінка України стосовно виконання заходів є негативною, виплата буде затримуватися.

Також передбачено, що Єврокомісія може зменшити суму чи повернути будь-яку належну суму до бюджету ЄС у разі встановлення фактів шахрайства чи корупції.

Аудиторська рада оцінює, серед іншого, системи, які має Україна для запобігання, виправлення, звітування та ефективного розгляду, розслідування та судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів та будь-яких інших порушень у зв’язку з будь-якими видатками, що фінансуються за цим механізмом.

Аудиторська рада має право вимагати інформацію та запитувати у компетентних органів і виконувати, у тому числі через свій Секретаріат, власні верифікації та перевірки на місцях системи управління та контролю в Україні, а також процедур і витрат для реалізації кроків у Аудиторська рада подає звіти до Комісії з періодичністю принаймні один звіт кожні 3 місяці. У цих звітах міститься думка щодо продуктивності та ефективності української системи управління та контролю. Інформація про будь-які виявлені випадки або серйозні занепокоєння щодо неправильного управління витратами, фінансованими в рамках Механізму, має бути негайно передана Єврокомісії.

Аудиторська рада приймає рекомендації Україні у всіх випадках, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які впливає або серйозно ризикує вплинути на надійне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли він визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Автор: Наталя Мамченко

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