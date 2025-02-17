В Киеве планируют возобновить движение по Южному мосту для всех киевлян

В КГВА говорят, что сейчас потребности закрытия Южного моста, которая была раньше – нет.

Фото: РБК-Украина

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Киевская городская военная администрация сообщила о намерении возобновить движение по Южному мосту для всех жителей столицы. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета обороны Киева.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что ограничения во время войны должны быть своевременными, оправданными и разумно организованными. «Если что-то из этого перечня выпадает, возникают злоупотребления, несправедливость», - подчеркнул он.

Ткаченко также сообщил, что после обсуждения с военными пока нет необходимости в закрытии Южного моста, которое было раньше. «Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом есть понимание, что ограничения можно ослабить», - добавил он.

Южный мост, длина которого составляет 1256 метров, является самым высоким мостом Киева с высотой пилона 133 метра. Мост соединяет правый и левый берега столицы, соединяя Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе с проспектом Николая Бажана.

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