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Киев призвал Европу определить своего лидера для переговоров по завершению войны с Россией

19:40, 17 февраля 2025
В Офисе Президента Украины выступили за назначение лидера стран Европы для потенциальных переговоров.
Киев призвал Европу определить своего лидера для переговоров по завершению войны с Россией
Фото: depositphotos
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Украинские власти считают, что европейские страны должны оперативно определить лицо «уровня лидера», которое будет представлять Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Жовква подчеркнул, что Украина поддерживает идею назначения Европой своего представителя для возможных переговоров о прекращении войны. «Это должно быть «быстрое» решение... Надеюсь, (это произойдет) сразу же после встречи в Париже. Мы должны действовать, а не думать», - отметил он.

Хотя Жовква не назвал конкретных кандидатур на эту роль, он отметил, что это должно быть лицо уровня лидера, которое будет иметь такой же статус, как президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и Путин.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть на уровне с США в переговорах относительно будущего Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас «настоящие переговоры» по завершению войны еще не идут. По его словам, Украина и Европа будут привлечены к переговорам по завершению войны.

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Киев Европа

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